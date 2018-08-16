Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2018 yılı Haziran ayına ait sanayi üretim endeksine ilişkin değerlendirmede bulundu. Varank, "Sağlam sanayi altyapımız ve dinamik girişimcilerimiz, ülkeye yönelik iç ve dış saldırılarla mücadelede en önemli dayanağımız. Türkiye son dönemde yaşanan ekonomik saldırılardan kazanarak çıkacak. Türk sanayicisi devletiyle dimdik ayaktadır." diye konuştu.

"TÜRKİYE EKONOMİSİ GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE YOLUNA DEVAM EDİYOR"

2018 yılı Haziran ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 arttığını kaydeden Bakan Varank, Türkiye ekonomisinin, sanayinin öncülüğünde güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğini dile getirdi. Türkiye'nin ikinci çeyrekteki sanayi üretiminin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 büyüdüğü belirtti.

"TÜRK SANAYİCİSİ DEVLETİ İLE BİRLİKTE DİMDİK AYAKTADIR"

Bakan Varank, "İlk altı ayda sanayi üretimindeki artış yüzde 7,7 oldu. Haziran ayı sanayi üretiminde yüksek teknolojili ürünlerin üretimindeki yüzde 17,9'luk artış, yakalamak istediğimiz trendin bir göstergesi. Bu yükselişi sürdürülebilir hale getirmek istiyoruz. Mayıs ayı rakamlarına göre bir yıl içinde 650 bin kişiye yeni istihdam imkanı sağlandı. Bunun 283 bini sanayi sektörü kaynaklı. Türkiye, tüm dünyada etkisi hissedilmeye başlayan ticaret savaşlarına rağmen Temmuz'da ihracatını yüzde 11,8 artırdı. Böylece tarihimizin en yüksek Temmuz ayı rakamına ulaştık. İhracatımızda sanayi ürünlerinin yüzde 95'e varan oranı, sanayicilerimizin gücünü bir kez daha ortaya koydu. İhracat pazarlarımızdaki toparlanma ve canlı turizm sektörü sanayimizin performansına katkı veriyor. Sağlam sanayi altyapımız ve dinamik girişimcilerimiz; ülkemize yönelik iç ve dış saldırılarla mücadelede en önemli dayanağımızdır. Türkiye, son dönemde yaşanan ekonomik saldırılardan da kazanarak çıkacaktır. Türk sanayicisi, devleti ile birlikte dimdik ayaktadır. Bakanlık olarak yerli ve milli üretimi desteklemek, cari açığı azaltmak ve milli teknoloji hamlemizde başarıya ulaşmak için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz" diye belirtti.

"SANAYİMİZİN OLUMSUZ ETKİLENMESİNE ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"

100 günlük eylem planında da açıklanıldığı gibi üretimde sadece nicelik değil, katma değeri de artırmaya odaklandıklarının altını çizen Varank, "Finansal saldırılarla sanayimize zarar vermek isteyenlere karşı Bakanlık olarak gerekli tedbirleri alıyoruz. Bu süreçten sanayimizin olumsuz etkilenmesine asla izin vermeyeceğiz" açıklamasında bulundu.