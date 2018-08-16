Türk yapımı milli tüfek, ABD’nin tahtını sarsacak

WattozzShotgun' İSİMLİ YERLİ TAKTİKAL TÜFEĞİN ÜRETİMİ TAMAMLANDI

Geçtiğimiz günlerde üretimi bitirilen Milli Enerji Silahı Wattozz'un fotoğraflarını kamuoyu ile paylaşan Albayraklar Savunma A.Ş. şimdi de ABD yapımı SRM tüfeğine rakip olacak, 'WattozzShotgun' isimli yerli taktikal tüfeğin üretimini bitirdi. Albayraklar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Albayrak, dünyaya 'WattozzShotgun' adı altında pazarlayacakları tüfeğin Amerikalı rakibine kıyasla çok daha düşük fiyata satılacağını ve satışlardan elde edilecek gelirin yine milli savunma projelerinde kullanılacağını söyledi.