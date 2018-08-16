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’ın telekonferanslı görüşmesine 4 bine yakın kayıt

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün yabancı yatırımcılarla telekonferans yoluyla gerçekleştireceği görüşmeye gün sonu itibarıyla 3 bin 783 katılım talebi geldi. Beklenen 750 ila 1000 yatırımcıydı. Telekonferans ile yapılacak yatırımcı zirvesi bugün saat 16:00'da

Bakan Albayrak’ın telekonferanslı görüşmesine 4 bine yakın kayıt

Hazine ve edinilen bilgilere göre, söz konusu telekonferans bugün saatiyle 16.00'da, saatiyle 09.00'da yapılacak.

Telekonferansa bin civarında katılımcı beklenirken, 3 bin 783 yabancı yatırımcı kayıt yaptırdı. Telekonferans görüşmesi için kayıtlar devam ederken, bu sayının, toplantı saatine kadar daha da artması bekleniyor.

Görüşme için daha önce bugüne kadar gerçekleştirilen telekonferans görüşmelerinde sağlanan katılımların çok üstünde kayıt gerçekleştiği belirtiliyor.

Yabancı yatırımcılarla ilk telekonferans görüşmesini gerçekleştirecek olan , son ekonomik gelişmelerin ardından küresel yatırımcılara mesajlarını doğrudan iletecek.

Telekonferansa, ABD, Avrupa ve 'daki yatırımcılar başta olmak üzere, dünya genelinden katılım gerçekleşecek.

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  • 16 Ağustos 2018, Perşembe 11:17
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