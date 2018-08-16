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: Cumhurbaşkanlığı'ndan ekonomik darbe açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı açıklama yaptı. Açıklamada "Türk milletinin feraseti, liderliği ile bu ekonomik darbe girişimini de savuşturuyoruz. Bu millet bu süreçte karşısında duranları asla unutmaz" dedi.

Cumhurbaşkanlığından ekonomik darbe açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , "Türk milletinin feraseti, liderliği ile bu ekonomik darbe girişimini de savuşturuyoruz." ifadesini kullandı. Altun, Twitter hesabından ekonomide yaşanan son gelişmelere ilişkin paylaşımda bulundu. Fahrettin Altun paylaşımında, "Türk milletinin feraseti, Cumhurbaşkanımızın liderliği ile bu ekonomik darbe girişimini de savuşturuyoruz. Bu süreçte bu aziz millet, yanında duranları da karşısında yer alanları da unutmaz." değerlendirmesinde bulundu.

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  • 16 Ağustos 2018, Perşembe 09:19
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