Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türk milletinin feraseti, Cumhurbaşkanımızın liderliği ile bu ekonomik darbe girişimini de savuşturuyoruz." ifadesini kullandı. Altun, Twitter hesabından ekonomide yaşanan son gelişmelere ilişkin paylaşımda bulundu. Fahrettin Altun paylaşımında, "Türk milletinin feraseti, Cumhurbaşkanımızın liderliği ile bu ekonomik darbe girişimini de savuşturuyoruz. Bu süreçte bu aziz millet, yanında duranları da karşısında yer alanları da unutmaz." değerlendirmesinde bulundu.
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan ekonomik darbe açıklaması
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıklama yaptı. Açıklamada "Türk milletinin feraseti, Cumhurbaşkanımızın liderliği ile bu ekonomik darbe girişimini de savuşturuyoruz. Bu millet bu süreçte karşısında duranları asla unutmaz" dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türk milletinin feraseti, Cumhurbaşkanımızın liderliği ile bu ekonomik darbe girişimini de savuşturuyoruz." ifadesini kullandı. Altun, Twitter hesabından ekonomide yaşanan son gelişmelere ilişkin paylaşımda bulundu. Fahrettin Altun paylaşımında, "Türk milletinin feraseti, Cumhurbaşkanımızın liderliği ile bu ekonomik darbe girişimini de savuşturuyoruz. Bu süreçte bu aziz millet, yanında duranları da karşısında yer alanları da unutmaz." değerlendirmesinde bulundu.
Etiketler: son dakika , Fahrettin Altun , Cumhurbaşkanımızın
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