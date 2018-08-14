THY ve Türk Telekom gibi Türkiye'nin en büyük şirketleri ABD'ye karşı gösterilen dik duruşa kayıtsız kalmayarak boykota destek verdiler.
TÜRK TELEKOM ABD'YE REKLAM VERMEYECEK
Dövizdeki artışa neden olan Amerika'ya bir tepki de Türk Telekom'dan geldi. Türk Telekom "ABD'ye reklam verme" kampanyasına dahil olduğunu açıkladı.
"DEVLETİMİZİN VE MİLLETİMİZİN YANINDA YER ALIYORUZ"
Şirketin Kurumsal İletişim Direktörü Hamdi Ateş yaptığı açıklamada "Türk Telekom ailesi olarak biz de 'ABD'ye reklam verme' kampanyasına dahil oluyor, devletimizin ve milletimizin yanında yer alıyoruz. Konu ile alakalı gerekli talimatlar ajanslarımıza verilmiştir" ifadesini kullandı.
THY ABD'Lİ ŞİRKETLERE REKLAM VERMEYECEK
15 Temmuz ruhuyla sergilenen yerli ve milli duruşa bir destek de THY'den geldi. TÜRK Hava Yolları (THY), ABD merkezli kuruluşlara reklam vermeyeceğini açıkladı.Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Türk Hava Yolları olarak devletimizin ve milletimizin yanında yer alıyoruz. Konu ile alakalı gerekli talimatlar ajanslarımıza verilmiştir" dedi.
BOYKOT GENİŞLİYOR
Sosyal medya üzerinden tüm Türkiye'de yankı bulan kampanya sonuç verdi, bazı firmalar Amerikan firmaları Google, Facebook, Twitter ve Fox TV'te reklam vermeyi kesti. İşte Amerikan firmaları ve FOX'a reklam vermeyecek markalar…
Türk Telekom
Vakıf emeklilik
Biruni Üniversitesi
Boydak
KuveytTürk
Türk Hava Yolları
Emlak Konut
Filli Boya
Türksat
GÖZLER DİĞER FİRMALARDA
Yerli ve milli duruşla ABD'ye karşı yürütülen boykot genişliyor. Türkiye'nin en büyükleri arasında yer alan birçok şirketin boykot açıklamasından sonra gözler henüz boykot açıklaması yapmayan diğer firmalara çevrildi...
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