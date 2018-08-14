ABD 'nin Türkiye 'ye karşı başlattığı ekonomik saldırı sonrasında sosyal medya dan başlayan "ABD firmalarına reklam verme" kampanyası büyük karşılık buldu.. THY ve Türk Telekom gibi Türkiye'nin en büyük şirketleri ABD'ye karşı gösterilen dik duruşa kayıtsız kalmayarak boykota destek verdiler.

TÜRK TELEKOM ABD'YE REKLAM VERMEYECEK

Dövizdeki artışa neden olan Amerika'ya bir tepki de Türk Telekom'dan geldi. Türk Telekom "ABD'ye reklam verme" kampanyasına dahil olduğunu açıkladı.

"DEVLETİMİZİN VE MİLLETİMİZİN YANINDA YER ALIYORUZ"

Şirketin Kurumsal İletişim Direktörü Hamdi Ateş yaptığı açıklamada "Türk Telekom ailesi olarak biz de 'ABD'ye reklam verme' kampanyasına dahil oluyor, devletimizin ve milletimizin yanında yer alıyoruz. Konu ile alakalı gerekli talimatlar ajanslarımıza verilmiştir" ifadesini kullandı.

THY ABD'Lİ ŞİRKETLERE REKLAM VERMEYECEK

15 Temmuz ruhuyla sergilenen yerli ve milli duruşa bir destek de THY'den geldi. TÜRK Hava Yolları (THY), ABD merkezli kuruluşlara reklam vermeyeceğini açıkladı.Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Türk Hava Yolları olarak devletimizin ve milletimizin yanında yer alıyoruz. Konu ile alakalı gerekli talimatlar ajanslarımıza verilmiştir" dedi.



BOYKOT GENİŞLİYOR

Sosyal medya üzerinden tüm Türkiye'de yankı bulan kampanya sonuç verdi, bazı firmalar Amerikan firmaları Google, Facebook, Twitter ve Fox TV'te reklam vermeyi kesti. İşte Amerikan firmaları ve FOX'a reklam vermeyecek markalar…

Türk Telekom

Vakıf emeklilik

Biruni Üniversitesi

Boydak

KuveytTürk

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Türk Hava Yolları

Emlak Konut

Filli Boya

Türksat

GÖZLER DİĞER FİRMALARDA

Yerli ve milli duruşla ABD'ye karşı yürütülen boykot genişliyor. Türkiye'nin en büyükleri arasında yer alan birçok şirketin boykot açıklamasından sonra gözler henüz boykot açıklaması yapmayan diğer firmalara çevrildi...

