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, 'li şirketlere reklam vermeyecek

THYden flaş ABD kararı!
(), merkezli kuruluşlara reklam vermeyeceğini açıkladı.Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Türk Hava Yolları olarak devletimizin ve milletimizin yanında yer alıyoruz. Konu ile alakalı gerekli talimatlar ajanslarımıza verilmiştir" dedi.

Ayrıntılar gelecek...


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  • 14 Ağustos 2018, Salı 10:25
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