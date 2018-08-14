Türk Hava Yolları (THY), ABD merkezli kuruluşlara reklam vermeyeceğini açıkladı.Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Türk Hava Yolları olarak devletimizin ve milletimizin yanında yer alıyoruz. Konu ile alakalı gerekli talimatlar ajanslarımıza verilmiştir" dedi.
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Ayrıntılar gelecek...
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