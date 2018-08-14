Erdoğan boykotu açıkladı! Vestel'in hisseleri uçuşa geçti

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından ATO Congresium'da düzenlenen "İktidarının 16. Yılında AK Parti Sempozyumu"nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin kur saldırısıyla ilgili, ABD'nin elektronik ürünlerine boykot uygulanacağını söyleyerek, "Onların iPhonu varsa öbür tarafta Samsung var, Venüs var Vestel var. Ne yaptığımızı anlasınlar" ifadelerini kullandı.

ABD'NİN ELEKTRONİK ÜRÜNLERİNE BOYKOT KARARI

Erdoğan, "Buradan iş dünyamıza sesleniyorum. En güzel cevap işimize 4 elle sarılmak olacaktır. Daha çok üreteceğiz, daha çok ihraç edeceğiz. ABD'nin elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların iPhonu varsa öbür tarafta Samsung var, Venüs var, Vestel var. Ne yaptığımızı anlasınlar. Biz kendimize yeteceğiz. Biz insansız hava araçlarını istediğimizde 'Kongre izin vermiyor' diyorlardı. Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı. Bunları üretiyoruz. Sıkıntımız yok. Batı'da yapacağımız pek çok görüşme olacak. Batı'dan dostlar arıyor, görüşüyoruz, görüşmeye devam edeceğiz. Türkiye'de bir araya gelmenin gayretleri içerisindeyiz, bir araya geleceğiz. Gayretlerimizi sürdüreceğiz. Rabbimizin yardımı yakındır, endişe etmeyin" ifadelerini kullandı.

YÜZDE 7 PİRİM YAPTI

Açıklama öncesi yüzde 2.6 yükselişle 8.57 liradan işlem gören Vestel Elektronik hisseleri, açıklamanın ardından yüzde 7 primle 8.94 liraya kadar yükseldi. Vestel Elektronik hisseleri saat 11:58'de yüzde 4.8 yükselişle 8.75 liradan işlem görüyor. BIST 100 endeksi ise yüzde 1.1 artıda.