Ekonomide yeni dönem

Döviz kuruyla köşeye sıkıştırılmaya çalışılan Türkiye'nin ekonomideki yeni yol haritası belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Merkez Bankası için bağımsızlık vurgusu yaptı. Daha adil bir vergi sistemi oluşturulacağını söyleyen Albayrak, bankacılık sektörünün güçlü bir yapıda olduğunu, devlet olarak da sektörün arkasında olduklarını ifade etti.
Albayrak, ülkenin yeni yol haritasıyla 2023'e kadar çok daha güçlenerek çıkacağını kaydetti. Günlük ve taktiksel değil stratejik bir mantıkla yaklaşacaklarını belirten Albayrak, "Bugün ekonomide ortaya çıkan tablo makro göstergeler dikkate alındığında makul ve mantıklı değil. Küresel gelişmeler ne olursa olsun, ekonomimizi tüm sınamalardan etkilenmeden çıkacak bir sistem olacak. Değişime ayak uydurmak bu modelde olmazsa olmaz olacak" dedi.
TL'YE GÜVEN ARTACAK
Albayrak, Türk Lirası'na güvenin artırılması noktasında etkileri güçlü ve etkin bir şekilde iletişimi yöneteceklerini kaydetti. Para politikalarının tam bağımsızlığının sağlanmasının diğer bir prensipleri olduğunu söyleyen Albayrak, "İlk geldiğimiz günden beri para politikasının bağımsızlığı konusunda Merkez Bankası özelinde çok hassasız" diye konuştu. Finansal istikrarın güçlenmesinin öncelikli hedeflerinden biri olduğunu anlatan Bakan Albayrak, "Güçlü bir bankacılık sektörü var. Sağlıklı bilanço yapısı var. Her şeye hazırlıklı, devlet olarak da bankacılık sektörünün arkasında olan bir ülke var" ifadesini kullandı. Dolaylı vergilerin azaltılacağını bildiren Albayrak, kayıtdışı ile çok daha etkin mücadele edileceğini, işsizliğin azaltılacağını, gelir dağılımının iyileştirileceğini vurguladı. Bakan Berat Albayrak, bireysel emeklilik sistemiyle ilgili adımlar atacaklarını söyledi.
Albayrak, ülkenin yeni yol haritasıyla 2023'e kadar çok daha güçlenerek çıkacağını kaydetti. Günlük ve taktiksel değil stratejik bir mantıkla yaklaşacaklarını belirten Albayrak, "Bugün ekonomide ortaya çıkan tablo makro göstergeler dikkate alındığında makul ve mantıklı değil. Küresel gelişmeler ne olursa olsun, ekonomimizi tüm sınamalardan etkilenmeden çıkacak bir sistem olacak. Değişime ayak uydurmak bu modelde olmazsa olmaz olacak" dedi.
TL'YE GÜVEN ARTACAK
Albayrak, Türk Lirası'na güvenin artırılması noktasında etkileri güçlü ve etkin bir şekilde iletişimi yöneteceklerini kaydetti. Para politikalarının tam bağımsızlığının sağlanmasının diğer bir prensipleri olduğunu söyleyen Albayrak, "İlk geldiğimiz günden beri para politikasının bağımsızlığı konusunda Merkez Bankası özelinde çok hassasız" diye konuştu. Finansal istikrarın güçlenmesinin öncelikli hedeflerinden biri olduğunu anlatan Bakan Albayrak, "Güçlü bir bankacılık sektörü var. Sağlıklı bilanço yapısı var. Her şeye hazırlıklı, devlet olarak da bankacılık sektörünün arkasında olan bir ülke var" ifadesini kullandı. Dolaylı vergilerin azaltılacağını bildiren Albayrak, kayıtdışı ile çok daha etkin mücadele edileceğini, işsizliğin azaltılacağını, gelir dağılımının iyileştirileceğini vurguladı. Bakan Berat Albayrak, bireysel emeklilik sistemiyle ilgili adımlar atacaklarını söyledi.
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