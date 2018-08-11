Dolar ve euro ne kadar oldu? (11 Ağustos 2018 güncel dolar ve euro fiyatları)

ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya üzerinden Türkiye'ye yönelik yaptığı skandal açıklamalardan sonra dolar ve euro bugüne (11 Ağustos 2018) nasıl başladı? Ulusal ve uluslararası piyasalarda dolar ve Euro kaç liradan işlem görüyor? Dolar ve euro yükseliyor mu?İşte 11 Ağustos 2018 döviz kurları. 11 Ağustos 2018 güncel dolar ve euro fiyatları takvim.com.tr'de...