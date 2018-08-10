Bakan Berat Albayrak Yeni Ekonomik Modeli açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dolmabahçe'de 'Yeni Ekonomik Model'i açıkladı. 35 milyar TL boyutundaki tasarruf ve gelir arttırıcı önlemlerin yer aldığı yeni ekonomi modeli 2018 sonuna kadar devreye alınacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Yeni Ekonomi Yaklaşımı toplantısına Sabancı Holding YKB Güler Sabancı, Akbank YKB Suzan Sabancı, Shell Türkiye CEO'su Ahmet Erdem, Yapı Kredi Bankası YKB Gökhan Erün, Akbank genel Müdürü Hakan Binbaşgil, TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, Anadolu Grubu YKB Tuncay Özilhan, Borsa Başkanı Himmet Karadağ, Doğuş Holding YKB Ferit Şahenk, Vakıfbank GM, Acıbadem Grubu YKB Mehmet Ali Aydınlar, Doğan Holding YK Üyesi Vuslat Doğan Sabancı, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker, ISO Başkanı Erdal Bahçıvan, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Çalık Holding YKB Ahmet Çalık, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Türk Telekom CEO'su Paul Doany, Akfen Holding YK Üyesi Pelin Akın, TİM Başkanı İsmail Gülle'nin de aralarında bulunduğu kalabalık bir işadamı Grubu katıldı.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satırbaşları:

"YENİ EKONOMİK BİR ANLAYIŞ OLACAK"

"Türkiye, son 16 yıllık AK Parti iktidarı döneminde ekonomik olarak bir üst lige çıktı. Bugün yeni sistemin genel çerçevesini çizeceğimiz bir toplantı olacak. Bizim Türkiye olarak orta gelir grubundan, üst gelir grubuna çıkmamız için daha önce de toplantılar gerçekleştirmiştik. Şimdi yeni dönemde yeni ekonomik bir anlayış olacak"

"KARARLI BİR YAKLAŞIM SERGİLEYECEĞİZ"

"En etkin politikaların yaşanacağı bir dönem olacak. Her bir adımı ince ince döşeyerek aksiyon alacağız, bu görüşmeler ve istişareler Türkiye'nin bu yolculuğunda önemli bir adım olacak. Orta Vadeli Program Eylül'de açıklanacak. Yeni dönemde kararlı bir yaklaşım sergileyeceğiz. Yeni model olarak ortaya çıkacak olarak bu Bakanlığın koordinasyonunda önemli bir yeni dönem başlayacak."

"PAYDAŞLARLA DAHA ETKİN İLETİŞİM OLUŞTURACAĞIZ"

"Ekonomimizi güçlü temeller inşaa edeceğiz. Ekonomideki tablo makro göstergelere göre makul değil. Paydaşlarla daha etkin iletişim ve güven oluşturacağız. Spekülasyonun ekonomiyi etkilemesine izin vermeyeceğiz."

"TÜRK LİRAMIZIN GÜVENİNİ ARTIRACAĞIZ"

Tüm piyasa paydaşlarıyla reel ekonomi, finansal ekonomi tüm paydaşlarla daha etkili iletişimi ortaya koymanız lazım. Kalıcı ve güçlü bir yapı noktasında bunlar olmazsa olmaz. Değişime ayak uydurmak olmazsa olmaz olacak. Değişimden neyi kastediyoruz. Bu noktada baktığımızda piyasa ile güvenin sağlanmasından sonra diğer noktaya geçiyoruz. Gerçekçi politikaların seçilmesi öncelikli olacak. Olması gereken politikalar üzerinde bu sürecin temelinden bahsedeceğiz. Sizin bu iletişim ve uzlaşmacı politikaların seçilmesi ile ilgili adımları attığınızda spekülasyonların ekonomimize etkisini göreceğiz. Çok daha etkin bir süreç ortaya koyacağız. Türk Liramızın güveninin artırılması. Etkileri güçlü ve etkin bir şekilde yöneteceğiz.

"MERKEZ BANKASI'NIN BAĞIMSIZLIĞI ÇOK ÖNEMLİ"

"İlk geldiğimiz günden beri, para politikaları ve Merkez Bankası özelinde çok hassas bir dil göstermeye çalıştık. Özellikle para politikasıyla ilgili bu konu devam etmeli, bu prensiple devam etmeliyiz. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı ekonomimiz için çok önemli. Finansal istikrar daha güçlendirilecek. Özellike Bankacılık sektörü, ülkemiz için en temel sektörlerden biri olmaya devam edecek. Sermaye piyasaları içindeki payını, azaltacağız."

"YAPISAL REFORMLAR HIZLI BİR ŞEKİLDE HAYATA GEÇİRİLECEK"

"Yapısal reformlar hızlı bir şekilde hayata geçirilecek. Sağlam sürdürülebilir bir ekonomik yaklaşımı olacak. Enflasyonla güçlü mücadele olacak. Cari açığın düşürülmesi için stratejik adımlar atılacak. Güven ortamının iyileştirilmesi için, sermaye piyasalarını derinleştirecek çok önemli bir süreç yaşacağız. Kamuda tasarruf tedbirlerine başladık. Kamuda borçlanmalarla ilgili bir dizi uygulanan yeni bir süreç olacak. Çünkü kamu kaynaklarının verimli kullanılmasının sağlanması çok önemli.

"VERGİ SİSTEMİNDE YENİ BİR DEĞİŞİM SÜRECİ YAŞANACAK"

"Nüfus ve üretim çok önemli, üretim odaklı bir büyümeyi destekleyecek, temeli de sağlam bir şekilde dönüştürürse Türkiye'yi kimse tutamaz. Bu noktadaki iki temel unsuru güçlü bir şekilde yürüteceğiz. Vergi sisteminde yeni bir değişim süreci yaşanacak.Tasarruf mekanizmasını etkin kılacağız. Enflasyonla mücadele ve bütçe disiplini önceliğimiz. 5 milyar TL faiz dışı fazla ile seneyi tamamlayacağız.

YENİ BİR FİNANSAL REGÜLASYON OTORİTESİ

Özellike kaynak açısından en önemli alanlardan biri verimlilik, özellikle cari açık üzerindeki baskıyı azaltmak için genel bir çerçeve kurgulayacağız. Özellikle yeni bir finansal regülasyon otoritesi getirilecek"

TÜM PAYDAŞLARLA ORTAK HAREKET

Hangi kamu harcaması olursa olsun yatırımı bu modelin belirlediği kriterlere göre yapacağız. Özellikle yapılacak yatırım ya da harcamanın teknolojik ürün üretimin katma değer açısından durumuna bakacağız, ihracatı artırıyor mu buna bakacağız. Cari açığın düşmesine bir katkısı var mı? Yatırım ve harcamaları etkin bir şekilde yöneteceğiz.

Bu model için bu sistematik mimari için tüm paydaşlarla ortak hareket edeceğiz. Bu süreç 81 milyonun desteği ile, iş dünyasının, akademisyenlerin katkısı ile devam edeceğiz. Önce Türkiye. Bu yatırımların ötesinde özellikle kamu ve kamu dışındaki paydaşlarımızın bu bilinçlenme sürecine hep birlikte el birliği ile sahiplenmesiyle başarılı bir neticeye ulaşacak.

EMLAK VE KALKINMA BANKASI BÜYÜYECEK

Emlak ve Kalkınma Bankası daha da büyüyecek. Türkiye çok güçlü bir ülke bugün son 15 yıllık yolculuğunda çok büyük bir dönüşüm ve değişim gerçekleşti. Bugün de yeni bir dönemin başlangıcındayız. Tüm paydaşlar ve milletimiz şunu bilmelidir. Türkiye bu yol haritasıyla kendine özgü, güçlü temelleriyle 2023'e kadar daha da güçlenecek.