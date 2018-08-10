Sabah saatlerinde döviz kuru ile ilgili araştırmalar yine hız kazandı. Vatandaşlar inişli çıkışlı hareketlilik nedeniyle dolar hakkındaki son dakika haberlerini anbean takip ediyor. Bu alanda yatırım yapacak olan vatandaşlar dolar ve euro hakkındaki öngörüleri merak ediyor. 'Dolar ve Euro ne kadar' ise cevabı en çok araştırılan konulardan bir tanesi. 10 Ağustos Cuma döviz kurunda Dolar ve Euro alış satış fiyatı an be an sabah.com.tr adresinden hızlı ve doğru bilgiler ile öğrenebilirsiniz. Peki bugün dolar ve Euro ne kadar kaç tl oldu? İşte son durum…
Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 10 Ağustos 2018 Döviz kuru hakkında son durum
Piyasalarda yaşanan inişli çıkışlı hareketlilik nedeni ile vatandaşlar döviz kuru hakkında araştırmalara başladı. Dolar ve Euro akıbeti ne olacak diye merak eden vatandaşlar için dolar ne kadar, euro kaç TL diye araştırıyor. 10 Ağustos döviz kuru son durumu hakkında merak edilen soruların tüm cevapları haberimizin detayında...
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