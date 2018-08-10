Yol Durumu
  1. TİM'den dolar hamlesi!

Dolar ne kadar? Euro ? 2018 kuru hakkında son durum

Piyasalarda yaşanan inişli çıkışlı hareketlilik nedeni ile vatandaşlar kuru hakkında araştırmalara başladı. Dolar ve Euro akıbeti ne olacak diye merak eden vatandaşlar i dolar ne kadar, euro diye araştırıyor. döviz kuru son durumu hakkında merak edilen soruların tüm cevapları haberimizin detayında...

Sabah saatlerinde döviz kuru ile ilgili araştırmalar yine hız kazandı. Vatandaşlar inişli çıkışlı hareketlilik nedeniyle dolar hakkındaki son dakika haberlerini anbean takip ediyor. Bu alanda yatırım yapacak olan vatandaşlar dolar ve euro hakkındaki öngörüleri merak ediyor. 'Dolar ve Euro ne kadar' ise cevabı en çok araştırılan konulardan bir tanesi. 10 Ağustos Cuma döviz kurunda Dolar ve Euro alış satış fiyatı an be an sabah.com.tr adresinden hızlı ve doğru bilgiler ile öğrenebilirsiniz. Peki bugün dolar ve Euro ne kadar kaç tl oldu? İşte son durum…

Etiketler: , , , , , , , , ,
  • 10 Ağustos 2018, Cuma 18:33
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar