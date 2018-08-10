Son günlerde piyasalarda yaşanan hareketli günler altın fiyatlarını da etkilemiş durumda. Milyonlarca insanın güvenli liman olarak gördüğü altın, yine yatırımcıların ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Yükseliş trendini sürdüren altında son durum ne oldu? 10 Ağustos 2018 tarihinde gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Altın yükselecek mi? gibi sorular yatırımcıların bu günlerde sıklıkla sorduğu soruların başında geliyor. Altın ile ilgili tüm detaylara takvim.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte 10 Ağustos 2018 güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?
GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?
Gram altın saat 05:03 itibariyle 216,52 TL'den alınırken 217,58 TL'den satılmaktadır.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?
Çeyrek altın saat 05:03 itibariyle 345,60 TL'den alınırken 349,20 TL'den satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?
Cumhuriyet altını saat 05:03 itibariyle 1.426,70 TL'den alınırken 1.444,40 TL'den satılmaktadır.
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