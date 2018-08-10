Altın fiyatları ne kadar oldu sorusu son günlerde vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki altın ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın bugüne nasıl başladı? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? 9 Ağustos'ta gram altın fiyatı ne kadar oldu? 9 Ağustos'ta çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 9 Ağustos 2018 güncel gram altın ve çeyrek altın fiyatları…