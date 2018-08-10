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Altın fiyatları ne kadar? Gram ve ne kadar? ( 2018 gram, çeyrek altın fiyatları)

Son günlerde piyasalarda yaşanan hareketli günler altın fiyatlarını da etkilemiş durumda. Dolar ve euro kurlarında yaşanan artış sonrası altın fiyatları da yükselişe geçti. Peki ve bugüne nasıl başladı? İşte 2018 güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları
Son günlerde piyasalarda yaşanan hareketli günler altın fiyatlarını da etkilemiş durumda. Milyonlarca insanın güvenli liman olarak gördüğü altın, yine yatırımcıların ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Yükseliş trendini sürdüren altında son durum ne oldu? 2018 tarihinde gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Altın yükselecek mi? gibi sorular yatırımcıların bu günlerde sıklıkla sorduğu soruların başında geliyor. Altın ile ilgili tüm detaylara takvim.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte 10 Ağustos 2018 güncel altın fiyatları...


GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?
saat 05:03 itibariyle 216,52 TL'den alınırken 217,58 TL'den satılmaktadır.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?
saat 05:03 itibariyle 345,60 TL'den alınırken 349,20 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?
saat 05:03 itibariyle 1.426,70 TL'den alınırken 1.444,40 TL'den satılmaktadır.


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  • 10 Ağustos 2018, Cuma 05:05
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