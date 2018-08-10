Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, rekor işlem hacmiyle yüzde 0,22 değer kazanarak, 9 Ağustos 2018 Perşembe gününü 97.185,13 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 211,27 puan artarken, toplam işlem hacmi 14,4 milyar lira ile rekor seviyede gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1 ve holding endeksi de yüzde 0,33 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,34 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 1,70 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.
Analistler, bilanço dönemi olması nedeniyle hisse bazlı hareketlerin öne çıktığını belirterek, döviz kurlarındaki yükseliş eğilimine karşın pay piyasalarında alımların etkisini artırdığını ifade etti.DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
Dolar ve euro bugüne (10 Ağustos 2018) nasıl başladı? Ulusal ve uluslararası piyasalarda dolar ve Euro kaç liradan işlem görüyor? ABD ve Türk heyeti arasındaki görüşmeden sonra dolar ve euro'daki son durum ne oldu? Dolar ve euro yükseliyor mu? İşte 10 Ağustos 2018 döviz kurları. 10 Ağustos 2018 güncel dolar ve euro fiyatları...
10 AĞUSTOS 2018 GÜNCEL DOLAR KURU
Dolar saat 04:35 itibarıyla 5.5877 TL'den işlem görüyor
10 AĞUSTOS 2018 GÜNCEL EURO KURU
Euro saat 04:35 itibarıyla 6.4484 TL'den işlem görüyor
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 211,27 puan artarken, toplam işlem hacmi 14,4 milyar lira ile rekor seviyede gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1 ve holding endeksi de yüzde 0,33 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,34 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 1,70 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.
Güne sert düşüşle başlayan ve 95.408,69 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarının genele yayılarak güçlenmesiyle yükselişe geçti ve analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 97.000 puanın üzerinde kapanış yaptı.
Analistler, bilanço dönemi olması nedeniyle hisse bazlı hareketlerin öne çıktığını belirterek, döviz kurlarındaki yükseliş eğilimine karşın pay piyasalarında alımların etkisini artırdığını ifade etti.
Dolar ve euro bugüne (10 Ağustos 2018) nasıl başladı? Ulusal ve uluslararası piyasalarda dolar ve Euro kaç liradan işlem görüyor? ABD ve Türk heyeti arasındaki görüşmeden sonra dolar ve euro'daki son durum ne oldu? Dolar ve euro yükseliyor mu? İşte 10 Ağustos 2018 döviz kurları. 10 Ağustos 2018 güncel dolar ve euro fiyatları...
10 AĞUSTOS 2018 GÜNCEL DOLAR KURU
Dolar saat 04:35 itibarıyla 5.5877 TL'den işlem görüyor
10 AĞUSTOS 2018 GÜNCEL EURO KURU
Euro saat 04:35 itibarıyla 6.4484 TL'den işlem görüyor
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