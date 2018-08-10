Borsa İstanbul 'da BIST 100 endeksi, rekor işlem hacmiyle yüzde 0,22 değer kazanarak, 9 Ağustos 2018 Perşembe gününü 97.185,13 puandan tamamladı.BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 211,27 puan artarken, toplam işlem hacmi 14,4 milyar lira ile rekor seviyede gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1 ve holding endeksi de yüzde 0,33 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,34 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 1,70 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Güne sert düşüşle başlayan ve 95.408,69 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarının genele yayılarak güçlenmesiyle yükselişe geçti ve analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 97.000 puanın üzerinde kapanış yaptı.

Analistler, bilanço dönemi olması nedeniyle hisse bazlı hareketlerin öne çıktığını belirterek, döviz kurlarındaki yükseliş eğilimine karşın pay piyasalarında alımların etkisini artırdığını ifade etti.



