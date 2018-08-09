Altın piyasasında yaşanan hareketlilik bugün de devam ediyor. Son günlerde inişli çıkışlı seyretmesi nedeniyle bu alana yatırım yapacak olan kişiler 'altın fiyatları ne kadar' sorusunun yanıtını araştırıyor. Yaz aylarının da içinde bulunmamız nedeniyle düğünlerde hediye olarak takılan çeyrek altın fiyatı da bu alanda en çok merak edilenlerin başında yer alıyor. 9 Ağustos Çarşamba gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 9 Ağustos güncel altın fiyatları...



ALTIN NE KADAR?

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 04.49 itibarıyla 1.212,90 dolardan işlem görüyor.



GRAM ALTIN NE KADAR?

Saat 04:49 itibariyle gram altın 206,510 liradan alınırken, 207,190 liradan satılıyor.



ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Saat 04:49 itibariyle çeyrek altın 332,500 liradan alınırken, 339,200 liradan satılıyor..