Son dakika: Son dönemde hareketli çizgisini sürdüren ve gün içerisinde inişli çıkışlı bir grafik sergileyen döviz fiyatları vatandaşın da dikkatini çekmeye başladı. Döviz kurundaki son dakika gelişmelerini merak eden vatandaşlar internette dolar ne kadar? euro ne kadar? güncel döviz fiyatları ne kadar? gibi aramalar yapmaya başladı. İşte döviz kurlarını merak eden vatandaşlarımız için 9 Ağustos Perşembe günü dolar ve euro rakamlarını yazdı. Dolar ve euro ile ilgili tüm detaylar takvim.com.tr'de...

DÖVİZ KURUNDA HAREKETLİLİK SÜRÜYOR!

Döviz kuru ile ilgili araştırmalar bugün de devam ediyor. Dolar ve Euro'da yaşanan inişli çıkışlı hareketlilik nedeni ile piyasadaki son durum en çok araştırılan konuların başında geliyor.

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

Dola ve Euro fiyatı ile ilgili son dakika gelişmeleri an be an takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz. Dolar ne olur, euro ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...

Bugüne yükselişle başlayan ve 5,42'yi gören dolar/TL, saat 13.45 itibarıyla önceki kapanışa göre artışını sürdürdü ve 5,3810 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda euro/TL da artışla 6,2490'den, sterlin/TL de değer kazancıyla 6,95'ten işlem görüyor.

DOLAR NE OLUR?

Analistler, bugün yurt içi veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de ÜFE verisinin takip edileceğini belirterek, Türkiye ile ABD arasındaki mevcut sorunların çözümüne yönelik ABD'de bulunan Türk heyetinin, ABD Dışişleri Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı yetkilileriyle görüşmelerine ilişkin haber ve açıklamaların gündemin odağında yer aldığını söyledi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,20'nin önemli destek konumunda bulunduğunu ifade edilen analistler, bu seviyenin altında kalıcılık sağlanması durumunda düşüşün ivmelenebileceğini dile getirdi.