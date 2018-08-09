İkramiye geliyor

Kurban Bayramı öncesi ikramiyelerine kavuşuyor. Ödeme önümüzdeki hafta yapılacak. 11 milyon 767 bin 550 emekli ve hak sahibine toplamdaödeme yapılacak. Hak sahiplerinden konuyla ilgili'e pek çok soru geliyor. İşte bu soruların yanıtlarıDosya başınaikramiye ödemesi yapılacak.