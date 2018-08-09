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İkramiye geliyor

Milyonlarca ye bin lira bayram ikramiyesi önümüzdeki hafta ödenecek. ’a kadar aylığı bağlanan yeni emekliler de bu ödemeyi alacak. Dul ve yetimlere hissesi oranında ikramiye verilecek

İkramiye geliyor
Emekliler Kurban Bayramı öncesi ikramiyelerine kavuşuyor. Ödeme önümüzdeki hafta yapılacak. 11 milyon 767 bin 550 emekli ve hak sahibine toplamda 10 milyar 417 milyon 886 bin 693 lira ödeme yapılacak. Hak sahiplerinden konuyla ilgili TAKVİM'e pek çok soru geliyor. İşte bu soruların yanıtları

Ne kadar ödenecek?:
Dosya başına bin lira ikramiye ödemesi yapılacak.
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  • 09 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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