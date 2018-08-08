İkramiye 16 Ağustos’ta

Emeklilerin heyecanla beklediği bayram ikramiyesinin ödeme tarihi belli oldu. Bin lira ikramiye, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 16 Ağustos'ta, Emekli Sandığı emeklilerine ise 17 Ağustos'ta ödenecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da bayram ikramiyesi ödemeleriyle emeklilerin yanında olmaya devam ettiklerini belirterek, "Bağ-Kur ve SSK emeklilerine 16 Ağustos'ta, Emekli Sandığı emeklilerine 17 Ağustos'ta bayram ikramiyesi ödeyeceğiz. Bayram ikramiyesi ödemeleri emeklilerimize hayırlı, uğurlu olsun" dedi. Emeklilere yapılacak bayram ikramiyesi ödemesinin dosya başına bin lira olacağını anımsatan Selçuk, şu bilgileri paylaştı:
DUL-YETİM HAKKI
"Birden fazla dosyadan aylık alan emeklilerimize hisse oranı yüksek olan dosyadan tek bir ikramiye ödenecektir. Ayrıca, vefat eden sigortalılarımızdan dolayı gelir ve/veya aylık almakta olan hak sahiplerine hisseleri oranında, iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara ise gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak."
SENEYE DE VAR
Bakan Selçuk, Kurban Bayramı için 11 milyon 767 bin 550 emekli ve hak sahibine toplamda 10 milyar 417 milyon 886 bin 693 lira bayram ikramiyesi ödeneceğini kaydetti. Emekliler ilk ikramiyeyi de Haziran'da almıştı. Bu yaz 2 bin lira ikramiye alan emeklilere, önümüzdeki yıl da Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde biner lira ikramiye ödenecek.
DUL-YETİM HAKKI
"Birden fazla dosyadan aylık alan emeklilerimize hisse oranı yüksek olan dosyadan tek bir ikramiye ödenecektir. Ayrıca, vefat eden sigortalılarımızdan dolayı gelir ve/veya aylık almakta olan hak sahiplerine hisseleri oranında, iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara ise gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak."
SENEYE DE VAR
Bakan Selçuk, Kurban Bayramı için 11 milyon 767 bin 550 emekli ve hak sahibine toplamda 10 milyar 417 milyon 886 bin 693 lira bayram ikramiyesi ödeneceğini kaydetti. Emekliler ilk ikramiyeyi de Haziran'da almıştı. Bu yaz 2 bin lira ikramiye alan emeklilere, önümüzdeki yıl da Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde biner lira ikramiye ödenecek.
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