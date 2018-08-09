Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 40 yıldır fırıncılık yapan Kazım Balaban hakkında, 450 gram ekmeği dükkanında 1 liradan satıp, haksız rekabete neden olduğu gerekçesiyle dava açıldı. Balaban ile ilgili dilekçe hazırlayan ilçedeki fırıncılar, Mustafakemalpaşa Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Fırınına ihtarname gelen Balaban, hakkında dava açıldığını öğrendi. Görevlendirilen bilirkişi ise raporunda, Balaban'ın 1 liraya sattığı ekmeğin maliyetinin 1 lira 65 kuruş olduğunu kaydetti. Balaban, ekmeği düşük maliyet dolayısıyla ucuza sattığını belirterek, "Kendime has bir üretimim var. Bayiye götürmüyoruz, taşıma maliyetimiz yok. Piyasa fiyatına baktığımızda 250 gram ekmeğin 1 lira 25 kuruştan satıldığını görüyoruz. Neredeyse yarı fiyatına satıyoruz. Diğer meslektaşlarım taşıma maliyetini vatandaşa yansıtıyor. Biz bayi kârını, ulaşım masrafını yansıtmıyoruz" dedi. Bilirkişi raporunda bazı hatalar olduğunu da öne süren Balaban, "Raporun düzeltilmesini bekliyoruz. Fırın bana ait ama raporda aylık 4 bin liraya yakın kira görünüyor. Fiyatlar serbest bırakılmalı diye düşünüyorum. Şu ana kadar herhangi bir yaptırım yok, süreç devam ediyor" diye konuştu.
Sen misin ucuz ekmek satan
Ucuz ekmek satan fırıncıya, meslektaşları birlik olup dava açtı. Bilirkişi de maliyeti fazla hesapladı
Etiketler: Asliye Hukuk Mahkemesi , Bursa , Bilirkişi , ucuz ekmek , fırıncı
- 09 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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