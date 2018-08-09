Antalya'da eşine destek olmak için 4 bileziğini satıp hayvancılık işine girerek milyonluk servetin sahibi olan 39 yaşındaki 3 çocuk annesi Fatma Öncel, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi 1 ayda 16 tona yakın hayvan satarak 350 bin lira gelir elde etti. Çiftliğini büyütmek istediğini ifade eden Öncel, imkan verilmesi halinde Antalya'nın et ihtiyacını karşılayacağını söyledi. Kurban Bayramı öncesinde satışlarının çok iyi gittiğini ifade eden Öncel, çiftliğindeki dişi hayvanları satmadığını, son 1 ayda ise 650 ile 800 kilo arasında değişen 24 tane tosun ve boğa sattığını kaydetti. Hayvanlarının arasında en büyük olanının 1 tonluk tosun olduğunu ve onunla birlikte 3 tane daha tosununun kaldığını anlatan Öncel, "16 tona yakın hayvan sattım, 350 bin lira etti. Küçükbaş hayvanlarım var, onları da katarsak 400 bin lira satış yapmış olacağım" dedi.
4 bilezikle başladı servet yaptı
Etiketler: Kurban Bayramı , Antalya , Fatma Öncel
- 09 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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