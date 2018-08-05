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Şampiyon

Şampiyon Antalya
Yılın ilk altı ayında 97 milyon 604 bin 617 yolcuya hizmet veren havalimanları Temmuz'da da yükselişini sürdürdü. Temmuzda Avrupa'nın en yoğun havalimanı çiftleri sıralamasında ilk altı sıradaki beş havalimanı çifti 'den seçildi. Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın verilerine göre; charter uçuşlarda Havalimanı günlük ortalama 159.1 kalkışla ilk sırada yer aldı. En fazla trafik gerçekleşen havalimanı çifti günlük ortalama 52.5 trafikle Sabiha Gökçenı- çifti oldu. İzmir Adnan Menderes- Atatürk Havalimanı çifti günlük ortalama 50.9 trafikle üçüncü seçildi.
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