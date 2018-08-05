Yılın ilk altı ayında 97 milyon 604 bin 617 yolcuya hizmet veren havalimanları Temmuz'da da yükselişini sürdürdü. Temmuzda Avrupa'nın en yoğun havalimanı çiftleri sıralamasında ilk altı sıradaki beş havalimanı çifti Türkiye'den seçildi. Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın verilerine göre; charter uçuşlarda Antalya Havalimanı günlük ortalama 159.1 kalkışla ilk sırada yer aldı. En fazla trafik gerçekleşen havalimanı çifti günlük ortalama 52.5 trafikle İstanbul Sabiha Gökçenı-Antalya Havalimanı çifti oldu. İzmir Adnan Menderes- Atatürk Havalimanı çifti günlük ortalama 50.9 trafikle üçüncü seçildi.
Şampiyon Antalya
Etiketler: Antalya , Antalya Havalimanı , İstanbul , Türkiye
- 05 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.