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'dan 9 firmaya ceza

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu () tarafından 9 akaryakıt firmasına çeşitli nedenler dolayısıyla toplam 4 milyon 702 bin 927 lira ceza kesildi.

EPDKdan 9 firmaya ceza

'nın konuya ilişkin ilanı, 'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, lisansına kayıtlı dağıtım şirketi haricinde başka bir kaynaktan akaryakıt ikmali, otomasyon sisteminin düzenli çalışmaması, fiyat panosunda bayiye ilişkin bilgilerin yazılı olmaması, ulusal marker seviyesi geçerli olmayan ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali ile akaryakıt tağşiş ettiğinin tespit edilmesi gibi nedenlerle 9 akaryakıt şirketine 70 bin lira ile 2 milyon 78 bin 600 lira arasında para cezası uygulandı.

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  • 05 Ağustos 2018, Pazar 10:17
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