Ankara ile Sivas arasındaki ulaşım 2 saate inecek

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi'nde incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, projenin bitirilmesiyle birlikte Ankara-Sivas arasının 2 saate düşeceğini ifade ederek, "Ankara-Sivas YHT Projesi, bu yıl sonuna kadar altyapı ve üstyapı çalışmalarını tamamlayarak 2019 yılı içinde deneme sürüşlerine başlayacağımız ve sonrasında da yetkinliği aldıktan sonra hizmete açacağımız önemli bir yüksek hızlı ulaşım projesi." dedi.