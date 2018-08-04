Ankara ile Sivas arasındaki ulaşım 2 saate inecek
Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi'nde incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, projenin bitirilmesiyle birlikte Ankara-Sivas arasının 2 saate düşeceğini ifade ederek, "Ankara-Sivas YHT Projesi, bu yıl sonuna kadar altyapı ve üstyapı çalışmalarını tamamlayarak 2019 yılı içinde deneme sürüşlerine başlayacağımız ve sonrasında da yetkinliği aldıktan sonra hizmete açacağımız önemli bir yüksek hızlı ulaşım projesi." dedi.
100 GÜNLÜK İCRAAT PROGRAMI İÇİNDE YER ALAN PROJE
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi'nin, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin 100 günlük icraat programı içinde yer aldığını belirterek, "Ankara-Sivas YHT Projesi, bu yıl sonuna kadar altyapı ve üstyapı çalışmalarını tamamlayarak 2019 yılı içinde deneme sürüşlerine başlayacağımız ve sonrasında da yetkinliği aldıktan sonra hizmete açacağımız önemli bir yüksek hızlı ulaşım projesi." dedi.
Turhan, Ankara-Sivas YHT hattı inşaatında incelemelerde bulundu. İncelemelerinin ardından değerlendirmede bulunan Turhan, Ankara Kayaş'tan başlayarak güzergahı gezdiklerini ve sorumlulardan bilgi edindiklerini, projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün açıklanan hükümetin 100 günlük eylem planı içinde yer aldığını söyledi.
"2019 YILINDA DENEME SÜRÜŞLERİ OLACAK"
Turhan, projeye ilişkin sürece değinerek, "Ankara-Sivas YHT Projesi, yıl sonunda kadar altyapı ve üstyapı çalışmalarını tamamlayarak 2019 yılı içinde de deneme sürüşlerine başlayacağımız ve sonrasında yetkinliği aldıktan sonra hizmete açacağımız önemli bir yüksek hızlı ulaşım projesi." diye konuştu.