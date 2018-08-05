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yalanı

İndirim yalanı
Büyük mağazaların ve 'lerin bayram i adı altında tüketiciyi yanıltarak rant elde ettiğini söyleyen TESK Başkanı Bendevi Palandöken, "Bayramları ve özel günleri fırsat bilenler, önce ürünlerin fiyatını şişiriyor sonra indirim varmış gibi pazarlayarak satışa sunuyor. Özellikle bayram arifesinde vatandaşlarımız yüzde 80'e varan indirim etiketlerine kanmasın. Tüketicileri yanıltan indirim kampanyaları kurala bağlanmalı. Vatandaşlarımız ise bayram alışverişi yaparken fuzuli masraflardan kaçınmalı ve piyasayı çok iyi araştırarak hareket etmeli" dedi. Özellikle bayramlarda ve özel günlerde mağazaların gerçekçi olmayan indirim kampanyalarına dikkati çeken Palandöken, "İndirim sezonları tüm mağazalar için yalnızca yılın belli dönemlerinde geçerli olmalı. Mağazalar bağlı oldukları meslek kuruluşlarından izin alarak indirim kampanyası yapabilmeli. İndirimlerin meslek odalarının izni ve kontrolü ile yapıldığı tüketiciye belirtilmeli" dedi.
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