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ödedi

a gelen zamlar ile vatandaşa yansıtılmadı. 1.7 milyar liradan vazgeçti

Devlet ödedi
Akaryakıt sektöründe artan döviz ve petrol nedeniyle fiyatlarda baskı oluşması üzerine getirilen eşel mobil sistemi ile devlet akaryakıtta 1 milyar 750 milyon liralık vergiden feragat etti.

MALİYET ÖDENDİ
Bugün itibarı ile motorinde 31, benzinde 42, LPG otogazda ise litre başına 51 kuruşluk maliyet, kapsamında tarafından karşılanırken, eşel mobil sistemi uygulanmasaydı 'da motorin 6.02, benzin 6.68, otogaz ise 4.00 liradan satılacaktı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, taki artışların tüketiciye yansıtılmayarak ÖTV'den indirimle karşılanmasını sağlayan eşel mobil sisteminin başlangıcından bu yana bu hafta gelen artışlarla birlikte bugüne kadar devletin 1 milyar 750 milyon liralık vergiden feragat ettiğini söyledi.



Barış ŞİMŞEK
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