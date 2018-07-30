Bedelli askerlik düzenlemesinin yasalaşması ile birlikte Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) gerekli planlamaları yapmaya başladı. 21 günlük temel askerlik eğitimin birkaç ilde verilmesi, öğrencilerin okul tatillerinde askerlik yapması gibi kolaylıkların sağlanması hedefleniyor. Edinilen bilgiye göre; başvurular sırasında gençlerden hangi dönem (hangi tarihte) askerlik yapmak istediklerine ilişkin talepler alınacak. TSK'nın durumu öncelikli olmak üzere mümkün olduğu kadar bu talepler doğrultusunda bir planlama yapılacak. Örneğin; öğrencilerin yaz ya da Şubat tatilinde 21 günlük eğitime alınması gibi. Başvuruların yoğunluğuna göre 4 ila 7 arasında dönem planlaması yapılıyor. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri durumlarını gözden geçiriyor. Durumlarına göre hangi dönem ne kadar asker alabileceklerine bakacaklar. Büyük ihtimalle yığılma olacağı için bedelli askerlik yapacaklar birkaç şehre dağıtılacak.
Bedelliye tarih fırsatı
Gençlerden bedelli başvurusu sırasında tarih talebi de alınacak. Öğrencilerin eğitimleri tatil dönemine denk gelecek
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı , TSK , Bedelli askerlik
- 30 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
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