Bedelli askerlik düzenlemesinin yasalaşması ile birlikte Milli Savunma Bakanlığı ve TSK gerekli planlamaları yapmaya başladı. Bu kapsamda 21 günlük temel askerlik eğitimin birkaç ilde verilmesi, öğrencilerin okul tatillerinde askerlik yapması gibi gerekli kolaylıkların sağlanması hedefleniyor. 21 günlük eğitimin yapılacağı şehirlerde ekonomi de canlanacak. Özellikle esnafın yüzünün güleceği şehirlerin açıklanması ise heyecanla bekleniyor. Eğitimin kendi şehirlerinde yapılmasını bekleyen esnaf ise umutla bekliyor. Başvurular sırasında hangi dönem (hangi tarihler) askerlik yapmak istediklerine ilişkin talepler alınacak. TSK'nın durumu öncelikli olmaz üzere mümkün olduğu kadar bu talepler doğrultusunda bir planlama yapılacak. Kara, Deniz ve Hava kuvvetleri durumlarını gözden geçiriyor. Durumlarına göre hangi dönem ne kadar asker alabileceklerine bakacak. Büyük ihtimalle yığılma olacağı için bedelli askerlik yapacaklar tek değil birliklerdeki boşluk durumuna göre birkaç ile dağıtılacak.
Bedelli ekonomiyi canlandıracak
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı , TSK , Bedelli askerlik
- 29 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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