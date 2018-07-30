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Ücret kalktı

, ların ‘hesap işletim ücreti’ almasını sağlayan düzenlemeyi iptal etti. Davayı açan , ‘, geçmişe dönük 10 yıl içinde ödediği ücretleri geri alabilir’ açıklaması yaptı

Ücret kalktı

Danıştay 15. Dairesi, ların tüketicilerden hizmet karşılığı 'hesap işletim ücreti' almasını düzenleyen yönetmelik hükmünü iptal etti. Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER), 3 Ekim 2014'te yürürlüğe giren Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 10 ve 13. maddelerinin bazı hükümlerinin iptali istemiyle dava açtı.

15. Dairesi, tüketicilerden 'hesap işletim ücreti' alınmasına yönelik hükmü oy birliğiyle iptal etti. Daire, yönetmeliğin 'tahsis ücreti, nakit avans çekim ücreti, kurum ve kuruluşlarına yapılan ödemelere' ilişkin hükmün iptal istemini ise reddetti. Başkanı Deniz Öner, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: ", geçmişe dönük 10 yıl içinde hesap işletim ücreti kesilmişse bunların dekontlarını bankalardan talep etsin. Dilekçe yazarak, noterden ihtarname göndererek ya da iadeli taahhütlü ile paralarını geri istesin. Banka reddederse hakem heyetine başvuru yapılsın."

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  • 30 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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