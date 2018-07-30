Memurların maaşları bu ay toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkıyla yüzde 8.65 artarken, bir artış da aile yardımında oldu. Eş yardımı 251,68 liraya, çocuk yardımı ise 0-6 yaş için 58,98, 6 yaş üstü için 29,49 liraya ulaştı. 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura ödenen tutar 369,63 liraya çıktı. Memurlara Ocak'ta da 3 zam göründü. Beklenti anketinde bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 4.31 olarak tahmin ediliyor. Bu tahmin gerçekleşirse, yüzde 4'lük zamma ilaveten yüzde 0.81 fark oluşacak. Bu durumda aile yardımı da yüzde 4.81 artacak. Eş yardımı 263,78 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 61,82, 6 yaş üstü için 30,91 liraya çıkacak. 2 çocuğu olan memura aylık ödeme 387,42 liraya ulaşacak.
Memura aile zammı
- 30 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
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