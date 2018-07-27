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Sağlıkçıya ve erken emeklilik

Sağlıkçıya zam ve erken emeklilik
Meclis'ten geçen torba yasa, sağlıkçıların yüzünü güldürdü. Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktor ve diş hekimlerine, ek ödeme yapılacak. Ek ödeme tutarı mevcut memur maaş katsayısına göre, pratisyen doktor emeklilerinde yaklaşık bin 533, uzman doktor emeklilerinde de 2 bin lira olacak. Doktor, diş hekimi, eczacı, hemşire, fizyoterapist gibi sağlık personeline yılda 60 gün fiili hizmet mı verilecek. Sağlık personeline verilecek ek ödemelerin tavan katsayısı artırılacak. Sağlık turizmi kapsamında elde edilen gelirin yüzde 50'sine kadar olan kısmı personele dağıtılabilecek. Emekli doktorlara ek ödeme artışı getiren düzenleme 1 Ocak 2019'da, diğer düzenlemeler de Resmi Gazete'de yayımlanınca yürürlüğe girecek.
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