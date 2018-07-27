Gulf Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Gardet, genç bir şirket olmakla beraber, 40 yıllık değerli bir deneyim taşıdıklarını söyledi. Gulf Sigorta'nın, portföy zenginliği bulunan, kadın çalışanlara fırsat eşitliği tanıyan, genç perspektiflere şans veren ve sigortalıları mutlu eden bir kurum olduğunu ifade eden Gardet, "Bizim düşlediğimiz, bu değerlerle anılan bir şirket olabilmek. Gelip geçici bir rüzgar değil, sağlam bir liman vaat ediyoruz. Müşterinin ihtiyaç ve profiline uygun çözümler sunabilmeyi önemsiyoruz. Bize güvenen kurum, aracı ve bireylerin ihtiyaçları olduğu anda yanlarında olabilmek için çalışıyoruz" dedi.
Gulf’ta fırsat eşitliği en önemli değerlerden
Etiketler: Gulf Sigorta
- 27 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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