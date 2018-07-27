Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Çinli finans kuruluşlarından, enerji ve ulaştırma sektörü yatırımları için özel sektör, kamu kurumları ve bankalara sağlanacak 3.6 milyar dolarlık kredi paketinin tamamlandığını bildirdi. Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Mayıs'ta gerçekleştirdikleri Çin seyahatindeki görüşmelerin meyvesini verdiğini belirterek, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Berat Albayrak, Pekin ziyareti sırasında ICBC Başkanı Yi Huiman ile görüşerek, Türkiye'deki enerji yatırımlarında finansman ve uzun vadeli stratejik işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunmuştu. Ayrıca Çin Ulusal Enerji İdaresi, Çin Elektrik Yatırım Şirketi, Çin Nükleer Teknik Şirketi, Çin Atom Enerjileri İdaresi başkanları ile yaptığı görüşmeler sırasında iki ülke arasında işbirliğinin ileriye taşınması konusunda fikir birliğine varılmıştı.
3.6 milyar $ geliyor
Etiketler: Berat Albayrak , Çin , Türkiye , enerji
- 27 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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