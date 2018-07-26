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müjdeyi verdi: ’den 3.6 milyar dolar geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın geçtiğimiz mayıs ayında gerçekleştirdiği seyahati meyvesini verdi.

Bakan Albayrak müjdeyi verdi: Çin’den 3.6 milyar dolar geliyor

li finans kuruluşlarından, ve ulaştırma sektörü yatırımları için , kamu kurumları ve lara sağlanacak 3.6 milyar dolarlık kredi paketi tamamlandı. Kredi paketini attığı tweet ile duyuran Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun" dedi.

BÜYÜK BÖLÜMÜ 3. KÖPRÜ'NÜN REFİNANSMANINDA KULLANILACAK
Edinilen bilgilere göre, Çinli finans kuruluşlarından sağlanan 3.6 milyar dolarlık kredinin 2.4 milyar doları Üçüncü Köprü'nün refinansmanı için, 1.2 milyar doları ise BOTAŞ'ın depolama tesisleri için kullanılacak.



ICBC BAŞKANI İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ
, mayıstaki ziyareti sırasında Uluslararası Çin Endüstri ve Ticaret Bankası () Başkanı ile görüşerek, 'deki enerji yatırımlarında finansman ve uzun vadeli stratejik iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunmuştu.

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  • 26 Temmuz 2018, Perşembe 18:53
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