Tüketici güven endeksi, Temmuz'da geçen aya göre yüzde 4 yükselerek yaklaşık 2 yılın zirvesi olan 73.1 seviyesine çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliğiyle yürütülen anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Temmuz'da geçen aya göre yüzde 4 artış kaydetti. Temmuz'da 73.1 seviyesini gören endeks, Ekim 2016'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.
Tüketici güveni 21 ayın zirvesinde
- 24 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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