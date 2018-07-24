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güveni 21 ayın zirvesinde

Tüketici güveni 21 ayın zirvesinde
Tüketici güven endeksi, 'da geçen aya göre yüzde 4 yükselerek yaklaşık 2 yılın zirvesi olan 73.1 seviyesine çıktı. İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası () işbirliğiyle yürütülen anket sonuçlarından hesaplanan güven endeksi, Temmuz'da geçen aya göre yüzde 4 artış kaydetti. Temmuz'da 73.1 seviyesini gören endeks, Ekim 2016'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.
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