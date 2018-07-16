Yanlış hesap yakar!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca uygulamaya konulan İmar Barışı düzenlemesi kapsamında toplanan para 500 milyon liraya yaklaşırken, yaklaşık 100 bin yapı için de Yapı Kayıt Belgesi verildi. Vatandaşların e-devlet üzerinden 8 Haziran'da başvurularını yapmaya başladığı düzenleme kapsamında, Yapı Kayıt Belgesi almak için müracaat edenlerin sayısı, 2.3 milyonu aştı.
SON TARİH 31 EKİM
Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Avukat Ali Yüksel, İmar Barışı'nın 13 milyondan fazla yapıyı kapsadığını belirterek, bu kapsamda 8-10 milyon civarında bir başvuru olmasını beklediklerini bildirdi. Başvuru için son tarihin 31 Ekim olduğunu belirten Yüksel, şu uyarıları yaptı:
İmar Barışı düzenlemesine başvurularda en çok yapılan hata binanın oturumunu, kat sayısını ve katların metrekaresini yanlış ölçmek. Bu nedenle başvurular ileride iptal olabilir. Gelecekte sıkıntı yaşamamak için uzmanlardan destek alınmalı.
31 Aralık 2017'den sonra yapılara ilave edilen kısımlar da İmar Barışı'na dahil edilmek isteniyor. Bu durum konu başvuruyu tamamen geçersiz sayabilir.
Binaların basit yapı mı, villa mı, apartman mı olduğu konusu net olarak bilinemediği için bina sınıfında hata yapılmaktadır.
Zemin katlar, hatalı olarak birinci kat zannedilerek hatalı başvuru yapılıyor. Bu da başvurunun tamamen ileride iptaline yol açacak. Mesela bina bir katı bodrum olmak üzere toplamda 5 kat ise, başvurucular zemini birinci kat sayarak bodrumla birlikte binayı 6 kat olarak belirtmektedirler. Bu durumda hem fazla harç ödüyorlar hem de doğru beyanda bulunmamış oluyorlar.
Kaçak binaların bodrumlarındaki kapıcı ya da depo gibi bölümler eğer ikamet edilmiyorsa ve dükkan değilse bildirilmiyor, bu da sorun yaratır.
SON TARİH 31 EKİM
Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Avukat Ali Yüksel, İmar Barışı'nın 13 milyondan fazla yapıyı kapsadığını belirterek, bu kapsamda 8-10 milyon civarında bir başvuru olmasını beklediklerini bildirdi. Başvuru için son tarihin 31 Ekim olduğunu belirten Yüksel, şu uyarıları yaptı:
İmar Barışı düzenlemesine başvurularda en çok yapılan hata binanın oturumunu, kat sayısını ve katların metrekaresini yanlış ölçmek. Bu nedenle başvurular ileride iptal olabilir. Gelecekte sıkıntı yaşamamak için uzmanlardan destek alınmalı.
31 Aralık 2017'den sonra yapılara ilave edilen kısımlar da İmar Barışı'na dahil edilmek isteniyor. Bu durum konu başvuruyu tamamen geçersiz sayabilir.
Binaların basit yapı mı, villa mı, apartman mı olduğu konusu net olarak bilinemediği için bina sınıfında hata yapılmaktadır.
Zemin katlar, hatalı olarak birinci kat zannedilerek hatalı başvuru yapılıyor. Bu da başvurunun tamamen ileride iptaline yol açacak. Mesela bina bir katı bodrum olmak üzere toplamda 5 kat ise, başvurucular zemini birinci kat sayarak bodrumla birlikte binayı 6 kat olarak belirtmektedirler. Bu durumda hem fazla harç ödüyorlar hem de doğru beyanda bulunmamış oluyorlar.
Kaçak binaların bodrumlarındaki kapıcı ya da depo gibi bölümler eğer ikamet edilmiyorsa ve dükkan değilse bildirilmiyor, bu da sorun yaratır.
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