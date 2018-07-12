Türkiye Varlık Fonu Yönetimi bünyesinde kurulan ve Borsa İstanbul'un ana yatırımcısı olduğu BİST Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, yatırım yapmak ve ortak olmak için paydaşlarını arıyor. BİST Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, 20 milyon lira fon büyüklüğüne sahip olacak ve yüksek büyüme potansiyeli olan, ihracat, teknoloji ve yenilik odaklı KOBİ'lere, erken aşama girişimlere ve finteklere doğrudan sermaye yatırımı yapacak. Borsa İstanbul'dan yapılan duyuruya göre, BİST Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile finansal teknolojiler, bilgi ve iletişim teknolojileri, sağlık teknolojileri, yapay zeka, makine öğrenmesi, gıda ve tarım teknolojileri başta olmak üzere geniş bir yelpazede yatırımlar yapılması hedefleniyor.
BAŞVURULAR BAŞLADI
Yatırımlar Borsa İstanbul Özel Pazar üzerinden gerçekleştirilecek ve Özel Pazar üyelik şartlarını sağlayan ve hali hazırda sürdürülebilir bir gelir modeli olan anonim ve limited şirketlere yatırım yapılacak. Fon, Borsa İstanbul Özel Pazar üzerinden yapacağı yatırımlarla ekonomik büyümeyi, ihracatı ve inovasyonun gelişmesini desteklemeyi amaçlanıyor. Başvurular 9 Temmuz'da başladı. Girişimlerinin değerlendirilmesini isteyen şirketler, süreçlere bistozelpazar.com adresinden ulaşabiliyor.
BAŞVURULAR BAŞLADI
Yatırımlar Borsa İstanbul Özel Pazar üzerinden gerçekleştirilecek ve Özel Pazar üyelik şartlarını sağlayan ve hali hazırda sürdürülebilir bir gelir modeli olan anonim ve limited şirketlere yatırım yapılacak. Fon, Borsa İstanbul Özel Pazar üzerinden yapacağı yatırımlarla ekonomik büyümeyi, ihracatı ve inovasyonun gelişmesini desteklemeyi amaçlanıyor. Başvurular 9 Temmuz'da başladı. Girişimlerinin değerlendirilmesini isteyen şirketler, süreçlere bistozelpazar.com adresinden ulaşabiliyor.
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