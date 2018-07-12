20 bin öğretmen göreve başlıyor

Öğretmen kadrosuna 20 bin kişi daha ekleniyor. 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için önemli bir viraj geçildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), düzenlenen sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları açıklandı. Sonuçlar, www.meb. gov.tr adresinde yayınlandı. Bakanlık'ın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamaya göre, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 13 Temmuz'a kadar yapılabilecek. Atama tercihleri 17 Temmuz ile 20 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Atama sonuçları ise 23 Temmuz'da belli olacak. Adaylar, sözlü sınav sonuçlarına TC kimlik numaraları ile www.meb.gov.tr adresinden ulaşabilecek.
MÜFETTİŞ OLMA İMKANI
Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfettiş yardımcılık kadrolarına yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak kaydıyla, öğretmen olarak en az 8 yıl hizmeti bulunanlar arasından da atama yapılabilecek.
MÜFETTİŞ OLMA İMKANI
Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfettiş yardımcılık kadrolarına yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak kaydıyla, öğretmen olarak en az 8 yıl hizmeti bulunanlar arasından da atama yapılabilecek.
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