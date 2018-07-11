Mali disiplin örnek olacak

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kurucu Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından önceki gün açıklanan yeni sistemin ilk kabinesi dün TBMM'de yemin ederek göreve başladı. Meclis Genel Kurulu'ndaki yemin töreninin ardından bakanlar, bakanlıklardaki devir teslim törenlerine katıldı.
YENİ BİR DÖNEM
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak oldu. Albayrak, eski Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan görevi teslim aldı. Törende konuşan Bakan Albayrak, bütçe ve mali disiplinin aynı şekilde değil, çok daha iyi ve aktif şekilde devam etmesi için çalışacaklarını vurguladı. Görevi devreden Bakan Naci Ağbal ise Berat Albayrak için "Türkiye ekonomisinin daha ileri noktaya gitmesi noktasında büyük bir birikime ve vizyona sahip" dedi. Bakan Albayrak, "Maliye Bakanlığı çok önemli bir bakanlık, ağır ve büyük bir sorumluluk. AK Parti iktidarı olarak biz, çok büyük devrimler gerçekleştirdik. Bizler de inşallah bu çıtayı daha da yukarılara taşımakla sorumluyuz" diye konuştu. Daha sonra eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, ile görüşen Albayrak burada yaptığı konuşmada da, "Önümüzdeki dönemde enflasyonu tek haneye indirmek için yoğun mesai harcayacağız. Mali ve bütçe disiplini konusunda dünyaya örnek teşkil edecek, para politikasında da güçlü ve diri bir döneme girilecek" dedi. Mehmet Şimşek ise törende, "Gönül rahatlığı ile huzur içinde görevimi devrediyorum" diye konuştu.
YENİ BİR DÖNEM
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak oldu. Albayrak, eski Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan görevi teslim aldı. Törende konuşan Bakan Albayrak, bütçe ve mali disiplinin aynı şekilde değil, çok daha iyi ve aktif şekilde devam etmesi için çalışacaklarını vurguladı. Görevi devreden Bakan Naci Ağbal ise Berat Albayrak için "Türkiye ekonomisinin daha ileri noktaya gitmesi noktasında büyük bir birikime ve vizyona sahip" dedi. Bakan Albayrak, "Maliye Bakanlığı çok önemli bir bakanlık, ağır ve büyük bir sorumluluk. AK Parti iktidarı olarak biz, çok büyük devrimler gerçekleştirdik. Bizler de inşallah bu çıtayı daha da yukarılara taşımakla sorumluyuz" diye konuştu. Daha sonra eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, ile görüşen Albayrak burada yaptığı konuşmada da, "Önümüzdeki dönemde enflasyonu tek haneye indirmek için yoğun mesai harcayacağız. Mali ve bütçe disiplini konusunda dünyaya örnek teşkil edecek, para politikasında da güçlü ve diri bir döneme girilecek" dedi. Mehmet Şimşek ise törende, "Gönül rahatlığı ile huzur içinde görevimi devrediyorum" diye konuştu.
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