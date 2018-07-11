Yüzlerce hizmeti barındıran e-Devlet'in bünyesine yepyeni hizmetler daha eklendi. İmar Barışı Kayıt Başvurusu ve Sorgulaması, Dernek Sorgulama, İcra Dosyası Sorgulama, Doğum Yardımı Başvuru Sonucu Sorgulama ve Tarihçeli Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi Sorgulama hizmetleri bundan sonra e-Devlet'te vatandaşların hizmetine sunulacak.
İcra takibi e-Devlet’te
Etiketler: e-devlet
- 11 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
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