Yaşlıya çifte artış

65 yaş aylığı alan 581 bin kişi, torba yasa ile ekstra zam elde etti. Aylığın tutarı Haziran'da aylık olarak 265,79 liradan 500 liraya çıktı. 3'er aylık dönemler halinde yaşlılara ödenecek tutar da 797,28 liradan bin 500 liraya ulaştı. 65 yaş aylığına bir zam da ilk 6 aylık enflasyona göre yapılacak. Memur maaşlarındaki yükselişle, 65 yaş aylığı yine artacak. İlk 6 aylık enflasyona göre memur zammı yüzde 8.65 olarak açıklandı. Buna göre yaşlılık aylığı 543 lira 25 kuruşa yükselecek.
EKSTRA YÜKSELİŞ
Yaşlılık aylığı maaşları 3 ayda bir ödeniyor. Şimdiye kadar bu maaş Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında ödeniyordu. Yaşlılık aylığında Eylül ayı itibariyle ödeme sistemi de değişecek. Eylül itibariyle bu maaş aylık olarak ödenecek. Yani muhtaç yaşlılar her ay 543 lira 25 kuruş alacak, maaş için 3 ay beklemeyecek. Öte yandan yaşlılar Haziran ayında, Haziran, Temmuz, Ağustos için maaş aldı. Bu da yaşlılara, zam farkını gündeme getirdi. Yüzde 8.65 Temmuz artışı ile Temmuz ve Ağustos ayında da maaşlarını zamlı alması gereken emeklilere, bu aylar için artışların Eylül'de verilmesi gündemde. Önceden zamsız aldıkları 2 aylık maaşları için yaşlılık aylığı alanlara 86 lira 50 kuruş ekstra zam verilmesi
SAĞLIK DA ÜCRETSİZ
65 yaşını dolduran, hiçbir sosyal güvencesi bulunmayan ve gelir şartına uyan kişiler, bu aylıktan yararlanabiliyor. Gelir şartında kişinin kendisi ile eşine bakılıyor. Bu yıl itibariyle kişi başına düşen aylık gelir 483,63 liranın altındaysa aylık bağlanıyor. 65 yaş aylığı almaya hak kazanan kişilere sağlık da ücretsiz. Bu maaştan yararlanmak için adresin bağlı bulunduğu kaymakamlıklardaki 'Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurmak gerekiyor.
EKSTRA YÜKSELİŞ
Yaşlılık aylığı maaşları 3 ayda bir ödeniyor. Şimdiye kadar bu maaş Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında ödeniyordu. Yaşlılık aylığında Eylül ayı itibariyle ödeme sistemi de değişecek. Eylül itibariyle bu maaş aylık olarak ödenecek. Yani muhtaç yaşlılar her ay 543 lira 25 kuruş alacak, maaş için 3 ay beklemeyecek. Öte yandan yaşlılar Haziran ayında, Haziran, Temmuz, Ağustos için maaş aldı. Bu da yaşlılara, zam farkını gündeme getirdi. Yüzde 8.65 Temmuz artışı ile Temmuz ve Ağustos ayında da maaşlarını zamlı alması gereken emeklilere, bu aylar için artışların Eylül'de verilmesi gündemde. Önceden zamsız aldıkları 2 aylık maaşları için yaşlılık aylığı alanlara 86 lira 50 kuruş ekstra zam verilmesi
SAĞLIK DA ÜCRETSİZ
65 yaşını dolduran, hiçbir sosyal güvencesi bulunmayan ve gelir şartına uyan kişiler, bu aylıktan yararlanabiliyor. Gelir şartında kişinin kendisi ile eşine bakılıyor. Bu yıl itibariyle kişi başına düşen aylık gelir 483,63 liranın altındaysa aylık bağlanıyor. 65 yaş aylığı almaya hak kazanan kişilere sağlık da ücretsiz. Bu maaştan yararlanmak için adresin bağlı bulunduğu kaymakamlıklardaki 'Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurmak gerekiyor.
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