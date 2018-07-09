Babamdan kalan maaşı annemle paylaşıyoruz, kız kardeşim eşinden boşandı ama nafaka alıyor. Babamın maaşına girebilir mi? Girerse annemle benim aldığım maaşları yüzde olarak ne kadar etkiler? 5...905686 Nolu SMS
Nafaka almak yetim aylığına engel mi?
Takvim ekonomi yazarı Ali Şerbetçi sizden gelen soruları yanıtladı. İş hayatına dair merak edilenler ve cevapları...
Etiketler: SGK , sosyal güvenlik
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