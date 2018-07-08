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Sağlık Bakanı Demircan'dan döner sermaye tavan ücretleri hakkında flaş açıklama

Sağlık Bakanı , kamuda nitelikli işler yapan hekimlerin döner sermaye tavan ücretlerinin 5 kat artacağını duyurdu.

Bakan açıkladı! O ücretler 5 kat artıyor

Sağlık Bakanı : "Özellikli sağlık hizmeti veren hekimlerin döner sermaye tavan ücretlerini 5 kat artıracağız. Bu düzenlemeyle, nitelikli sağlık hizmeti veren hekimlerin kamudan özel sektöre ve hatta yurt dışına gidişini önlemiş olacağız" açıklamasında bulundu.

Demircan ayrıca; "Yüksek teknoloji gerektiren ve riskli cerrahi operasyonların kamu ve üniversite hastanelerinde daha fazla yapılmasını teşvik etmek istiyoruz" dedi.

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  • 08 Temmuz 2018, Pazar 11:29
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