aşkın emekli merakla beklediği Temmuz zammını öğrendi.açıkladığı enflasyon verileri, hem SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin Ocak zammını, memurların ve memur emeklilerinin de enflasyon farkını gösterdi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 9.17çıkarken, memurların ve memur emeklilerinin de toplu sözleşmede belirlenenenflasyon farkıyla büyüdü. Yüzde 9.17 zam rakamı son 10 yılın en yüksek zammı olarak kayda geçti. Rekor değerdeki zam ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük maaşlarındaartış olacak. Bağ-Kur esnaf emeklisinin bin 405 lira olan taban maaşı yüzde 9.17 zam ile 128 lira 83 kuruş artacak. Taban maaşı bin 533 lira 83 kuruşa yükselecek. Bağ-Kur tarım emeklisinin 988 lira 91 kuruş olan taban maaşı ise yeni zamlaartacak. Zamlı maaşı bin 79 lira 59 kuruş olacak. 2000 öncesi emekli olan SSK'lının taban maaşı da bin 569 lira 63 kuruştan bin 713 lira 56 kuruşa çıkacak. Maaşında