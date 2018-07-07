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liye tüm hastaneler açık

Kanserliye tüm hastaneler açık
Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, daha önce kemoterapi, radyoterapi, izotop tedavilerini ücretsiz karşılandığını hatırlatarak, "Şimdi cerrahisi ve ilaçlarla birlikte tüm kanser tedavileri hem anlaşmalı kuruluşlarda hem de kamu ve üniversite hastanelerimizde vatandaşlarımıza ücretsiz olarak verilmeye başlanacak" dedi.
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  • 07 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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