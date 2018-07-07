Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, daha önce kemoterapi, radyoterapi, izotop tedavilerini ücretsiz karşılandığını hatırlatarak, "Şimdi kanser cerrahisi ve ilaçlarla birlikte tüm kanser tedavileri hem SGK anlaşmalı kuruluşlarda hem de kamu ve üniversite hastanelerimizde vatandaşlarımıza ücretsiz olarak verilmeye başlanacak" dedi.
Kanserliye tüm hastaneler açık
Etiketler: Jülide Sarıeroğlu , SGK , kanser
- 07 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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