AIRBUS ve Audi'nin ortak projesi uçan taksi test sürüşlerine başlıyor. Otonom Uçan Taksi projesi olan 'Pop.Up Next', Alman hükümetinin de onayını aldı. 10 yıl içerisinde faaliyete başlayacak olan Vahana isimli uçan taksi için, Ingolstadt kentindeki testlere başlanmasına izin verildi. Almanya Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer, "Uçan taksiler günümüzde ihtiyaç duyulur hale geldi. Şimdi yeni bir döneme başlıyoruz. Uzun süren çalışmalarımızın sonuçları ortada" dedi. İki kişilik olan araçlar, yüksek bir tasarım eserini ortaya koyuyor.
Uçuran taksi
Etiketler: Andreas Scheuer , uçan taksi
- 29 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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