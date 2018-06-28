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zede iye çifte koruma

Selzede çiftçiye çifte koruma
Devlet iki önemli adımla bu yıl yaşanan felaketleri nedeniyle zarara uğrayan inin yaralarını saracak. Çiftçilerin ve tarım işletmelerinin bu yıl maruz kaldıkları afetlerden dolayı Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri'ne kredi ları 1 yıl ertelendi. Bu haktan 1 Ocak'tan yıl sonuna kadar genelinde meydana gelen deprem, yangın, aşırı sıcak, heyelan, çığ, sel baskını gibi doğal afetler nedeniyle ürünü, hayvan varlıkları, tesisleri, seraları zarar görenler yararlanacak. Bakanlar Kurulu kararına göre, düzenleme Çiftçi Kayıt Sistemi ve 'nın diğer kayıt sistemlerine kayıtlı gerçek ve tüzel kişileri kapsıyor. Borç ertelemelerinde, hasar tespit komisyonu kararı aranacak. Komisyon kararları oy çokluğuyla alınacak. Çiftçilerin borçlarının ertelenebilmesi için zarar oranının en az yüzde 30 olması gerekecek. Zarar gören çiftçilere yeniden üretim yapması için de düşük faizli kredi kullandırılacak.
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  • 28 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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