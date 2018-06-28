Selzede çiftçiye çifte koruma

Devlet iki önemli adımla bu yıl yaşanan sel felaketleri nedeniyle zarara uğrayan çiftçinin yaralarını saracak. Çiftçilerin ve tarım işletmelerinin bu yıl maruz kaldıkları afetlerden dolayı Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri'ne kredi borçları 1 yıl ertelendi. Bu haktan 1 Ocak'tan yıl sonuna kadar Türkiye genelinde meydana gelen deprem, yangın, aşırı sıcak, heyelan, çığ, sel baskını gibi doğal afetler nedeniyle ürünü, hayvan varlıkları, tesisleri, seraları zarar görenler yararlanacak. Bakanlar Kurulu kararına göre, düzenleme Çiftçi Kayıt Sistemi ve Gıda Bakanlığı'nın diğer kayıt sistemlerine kayıtlı gerçek ve tüzel kişileri kapsıyor. Borç ertelemelerinde, hasar tespit komisyonu kararı aranacak. Komisyon kararları oy çokluğuyla alınacak. Çiftçilerin borçlarının ertelenebilmesi için zarar oranının en az yüzde 30 olması gerekecek. Zarar gören çiftçilere yeniden üretim yapması için de düşük faizli kredi kullandırılacak.
Etiketler: gıda bakanlığı , Türkiye , borç , sel , çiftç
- 28 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
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