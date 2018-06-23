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Üçlü yapı güçlü ekonomi

Üçlü yapı güçlü ekonomi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün aHaber ve atv ortak yayınında yeni hükümet sisteminin detaylarını açıkladı. , de 'dev ekonomi, dijital dönüşüm, bilimsel atılım, lider ülke ve sosyal devlet' vizyonuyla yola çıkarak tarihi bir dönüşüme imza atacak. Ekonomi yönetimi üretim, finans ve ticaret sacayaklarına oturtulacak. Ekonomide bakanlık sayısı 3'e düşürülerek yönetim sadeleştirilecek. Mevcutta doğrudan ekonomi yönetimini omuzlayan 6 bakanlık; Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı şeklinde yeniden yapılandırılacak. Yeni sistemde 9 kurul görev alırken, ekonomi ayağına Ekonomi Politikaları Kurulu yön verecek. 'İnsan Kaynakları', 'Yatırım', 'Finans' ve 'Dijital Dönüşüm' ofisleri kurulacak. Ekonomi politikalarına yön verecek bu ofisler doğrudan 'na bağlı çalışacak, hiçbir bürokratik engele takılmayacak, icracı görev almış olacak.

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  • 23 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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