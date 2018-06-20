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Güneydoğu’ya 100 milyon TL

Güneydoğu’ya 100 milyon TL
VAKIF Katılım ile Tarım Kredi Birlik A.Ş. arasında yeni bir proje ortaklığı hayata geçiriliyor. 50 milyon lira işletme sermayesi ile kâr zarar ortaklığı yatırımı modeline dayanan proje, bölge ekonomisinin gelişimine yıllık 100 milyon liralık önemli bir katkı sağlayacak. Genel Müdürü İkram Göktaş, projenin kaldıracının ise A.Ş. tarafından 'ın Kahta İlçesi içinde kurulan badem ve fıstık işleme fabrikası olacağını söyledi. Göktaş, bu sayede bölge çiftçisinin ürünlerinin birçok ülkeye ihraç edileceğinin altını çizdi.
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  • 20 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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