VAKIF Katılım ile Tarım Kredi Birlik A.Ş. arasında yeni bir proje ortaklığı hayata geçiriliyor. 50 milyon lira işletme sermayesi ile kâr zarar ortaklığı yatırımı modeline dayanan proje, bölge ekonomisinin gelişimine yıllık 100 milyon liralık önemli bir katkı sağlayacak. Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, projenin kaldıracının ise Tarım Kredi Birlik A.Ş. tarafından Adıyaman'ın Kahta İlçesi Organize Sanayi Bölgesi içinde kurulan badem ve fıstık işleme fabrikası olacağını söyledi. Göktaş, bu sayede bölge çiftçisinin ürünlerinin birçok ülkeye ihraç edileceğinin altını çizdi.
Güneydoğu’ya 100 milyon TL
Etiketler: Organize Sanayi Bölgesi , Adıyaman , Tarım Kredi Birlik , Vakıf Katılım
- 20 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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