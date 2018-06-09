Emekli bayram etti

YAKLAŞIK 12.3 milyon emeklinin bayram ikramiyesi hayali gerçek oldu. Emekliler yılda 2 defa bayram ikramiyesi hakkı elde etti. İlk bin liralık ikramiye de ceplere girdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, önceki gün Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklilerinin, dün de SSK emeklilerinin ikramiyelerini hesaplarına yatırdı. Bankalar da ikramiyeyi mesajla emeklilere duyurdu. Bankalardan emeklilerin cep telefonlarına gönderilen mesajda, "Ramazan Bayramı ikramiyeniz T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hesabınıza yatırılmıştır. İyi günlerde harcamanızı diler, Ramazan Bayramı'nızı tebrik ederiz" diye yazıldı. Emekliler, biner liralık ikramiyelerini çekmek için bankalara koşarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye teşekkür etti. Yıllardır bayram ikramiyesi hayali kurduklarını belirten emekliler, "Bu hayalimiz gerçeğe dönüştü. Gönülden teşekkür ederiz" diye konuştu. Bayram ikramiyesinin kendilerini ekonomik açıdan çok rahatlatacağını söyleyen emekliler, "Seyyanen zam düzenlemeleriyle maaşlarımız iyileştirildi. Üstüne banka promosyonu geldi. Şimdi de bir ek gelire daha kavuştuk. Nakit sıkıntısı yaşadığımızda bankalara borçlanıp, yıllarca ödeme yapıyorduk. Çok şükür artık rahatız" ifadesini kullandı. İkramiyenin ikinci bölümü ise Ağustos ayında yatırılacak.
313 TL ZAM
Bayram ikramiyelerine kavuşan emekliler, Temmuz'da da zam nedeniyle maaşını farklı alacak. Zam oranı için ilk 6 aylık enflasyon bekleniyor. İlk 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 6.39 çıktı. Bu oran maaşlarda 59,78 ile 286,35 lira arasında artış getiriyor. Yüzde 6.39'luk artış, en düşük maaşı, Bağ-Kur esnaf emeklilerinde bin 405 liradan bin 494 liraya, Bağ-Kur tarım emeklililerinde 988,91 liradan bin 52 lira 10 kuruşa, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 569 lira 63 kuruştan bin 669 lira 92 kuruşa, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 935,60 liradan 995,38 liraya yükseltecek. Bu oranın yüzde 7'yşe çıkması bekleniyor. o zaman artış 313,68 liraya ulaşacak.
313 TL ZAM
Bayram ikramiyelerine kavuşan emekliler, Temmuz'da da zam nedeniyle maaşını farklı alacak. Zam oranı için ilk 6 aylık enflasyon bekleniyor. İlk 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 6.39 çıktı. Bu oran maaşlarda 59,78 ile 286,35 lira arasında artış getiriyor. Yüzde 6.39'luk artış, en düşük maaşı, Bağ-Kur esnaf emeklilerinde bin 405 liradan bin 494 liraya, Bağ-Kur tarım emeklililerinde 988,91 liradan bin 52 lira 10 kuruşa, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 569 lira 63 kuruştan bin 669 lira 92 kuruşa, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 935,60 liradan 995,38 liraya yükseltecek. Bu oranın yüzde 7'yşe çıkması bekleniyor. o zaman artış 313,68 liraya ulaşacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.