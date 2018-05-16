Rus vatandaşlarının Mayıs tatilinde tercih ettikleri bir numaralı tatil noktası yine Türkiye oldu. Rusya Federal Turizm Ajansı'ndan (Rosturizm) yapılan açıklamada, İşçi Bayramı ve Zafer Bayramı dolayısıyla Mayıs başında kutlanan tatil döneminde, Rus vatandaşlarının tatil tercihini yine Türkiye'den yana kullandıkları belirtildi. Açıklamada, Rus vatandaşlarının tatil tercihleri arasında yüzde 52.3'lük payla Türkiye'nin açık ara lider konumda olduğu vurgulanırken, Kıbrıs'ın yüzde 10.7'yle ve Rusya'daki yerel tatil noktalarının yüzde 7.2'lik payla Türkiye'nin ardından sıralamaya girdiği bildirildi. Bu arada, bu yılın ilk 4 ayında Antalya'yı tercih eden Rus turistlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 arttı. Yetkililer, Türkiye'yi bu yıl yaklaşık 6 milyon Rus turistin ziyaret etmesini öngörüyor.
Rus turist Türkiye dedi
Ruslar’ın tatil rotası Türkiye. Mayıs başındaki tatil döneminde Rus turistlerin yüzde 52.3’ü Türkiye’yi seçti
Etiketler: Türkiye , rus turist , Antalya , Kıbrıs
- 16 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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