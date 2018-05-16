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  1. 162 bin 500 elaman aranıyor
  2. Evi almak mı? Kiralamak mı?

dedi

Ruslar’ın tatil rotası . Mayıs başındaki tatil döneminde lerin yüzde 52.3’ü Türkiye’yi seçti

Rus turist Türkiye dedi
Rus vatandaşlarının Mayıs tatilinde tercih ettikleri bir numaralı tatil noktası yine Türkiye oldu. Rusya Federal Turizm Ajansı'ndan (Rosturizm) yapılan açıklamada, İşçi Bayramı ve Zafer Bayramı dolayısıyla Mayıs başında kutlanan tatil döneminde, Rus vatandaşlarının tatil tercihini yine 'den yana kullandıkları belirtildi. Açıklamada, Rus vatandaşlarının tatil tercihleri arasında yüzde 52.3'lük payla Türkiye'nin açık ara lider konumda olduğu vurgulanırken, 'ın yüzde 10.7'yle ve Rusya'daki yerel tatil noktalarının yüzde 7.2'lik payla Türkiye'nin ardından sıralamaya girdiği bildirildi. Bu arada, bu yılın ilk 4 ayında 'yı tercih eden lerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 arttı. Yetkililer, Türkiye'yi bu yıl yaklaşık 6 milyon Rus turistin ziyaret etmesini öngörüyor.
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  • 16 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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