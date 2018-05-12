Borçluya büyük indirim

Gençlerden yaşlılara ve emeklilere, işverenden kamuya borcu olana, ev sahibine kadar yaklaşık 81 milyonu ilgilendiren önemli düzenlemeler içeren tasarı, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Cumhurbaşkanı'nın onayının ardından yürürlüğe girecek torba yasa, çok sayıda müjde içeriyor. Emekliler yılda 2 kez bayram ikramiyesine kavuşurken, yaşlılık aylığı neredeyse ikiye katlanıyor. İmar barışı ve varlık barışı da getiren yasa, gençlere de fırsatlar sunuyor. TAKVİM, yüzleri güldüren bu yasanın detaylarını sayfalarına taşımaya devam ediyor. Yasa, 31 Mart 2018 öncesine ait vergi, prim ve trafik cezası gibi kamuya olan borçlara yapılandırma imkanı sunuyor. Maliye'ye, Sosyal Güvenlik Kurumu'na, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'na (YİKOB) ve belediyelere olan borçlar yapılandılandırılabilecek. Yasaya göre; borçların ana paralarının tahsilinden vazgeçilmeyecek, gecikme ceza ve faizleri silinecek, bunun yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplama yapılacak. Peşin ödemeyi seçenlere daha önceki yapılandırmalardan daha büyük indirim yapılacak. Buna göre, ilk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapanlardan, Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanan tutarın yüzde 90'ının tahsilinden vazgeçilecek. Yapılandırılan borçların taksitler halinde ödenmek istenmesi durumunda, söz konusu borçlar, belirlenen katsayılara göre artırılmış olarak ödenecek.
2 AYDA BİR ÖDEME
Yapılandırmadan yararlanmak isteyen borçluların; kanunun yayımı tarihini izleyen 2'nci ayın sonuna kadar ilgili idareye başvurmaları, Maliye Bakanlığı'na, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB'lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini bu kanunun yayımı tarihini izleyen 4'üncü aydan, Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksitini kanunun yayımı tarihini izleyen 3'üncü aydan başlamak üzere 2'şer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödemeleri gerekiyor.
PEŞİN AVANTAJ
Yeni yapılandırmada peşin ödemeyi seçenlere tanınan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) tutarında yüzde 90 indirim imkanı, daha önceki yapılandırmalardan yararlananlara da sağlanacak. Yasaya göre, yapılandırılan ve kanunun yayımı tarihi itibariyla ödemeleri devam eden alacaklardan kalan taksitlerin tamamının, hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ve ödeme süresi içinde peşin olarak ödenmesi halinde kalan taksit toplamı içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarlarının yüzde 90'ının tahsilinden vazgeçilecek.
2 AYDA BİR ÖDEME
Yapılandırmadan yararlanmak isteyen borçluların; kanunun yayımı tarihini izleyen 2'nci ayın sonuna kadar ilgili idareye başvurmaları, Maliye Bakanlığı'na, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB'lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini bu kanunun yayımı tarihini izleyen 4'üncü aydan, Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksitini kanunun yayımı tarihini izleyen 3'üncü aydan başlamak üzere 2'şer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödemeleri gerekiyor.
PEŞİN AVANTAJ
Yeni yapılandırmada peşin ödemeyi seçenlere tanınan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) tutarında yüzde 90 indirim imkanı, daha önceki yapılandırmalardan yararlananlara da sağlanacak. Yasaya göre, yapılandırılan ve kanunun yayımı tarihi itibariyla ödemeleri devam eden alacaklardan kalan taksitlerin tamamının, hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ve ödeme süresi içinde peşin olarak ödenmesi halinde kalan taksit toplamı içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarlarının yüzde 90'ının tahsilinden vazgeçilecek.
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